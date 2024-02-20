Министр энергетики Азербайджана провел встречи с вице-президентом ВБ и ассоциацией "Edison Electric"

БАКУ/Trend/ - Всемирный банк (ВБ) готов поддержать действия и достижения Азербайджана по развитию "зеленой" энергетике, сообщает во вторник Trend со ссылкой на информацию министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальных сетях.

П.Шахбазов провел переговоры в США с вице-президентом ВБ Антонеллой Бассани в рамках своего американского визита.

"Стороны договорились ускорить финансовую поддержку проекту укрепления энергосетей. Это будет одним из вкладов в климатические программы ООН, тем более, что COP29 пройдет в Азербайджане", - отмечено в публикации.

Также Шахбазов в Вашингтоне провел встречу с президентом и главой правления института (ассоциации) "Edison Electric" Даном Бруллетом.

"Мы обсудили возможности сотрудничества с этой ассоциацией, которая в США представляет интересы элетроэнергетических компаний", - также говорится в публикации.

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