БАКУ /Trend/ - Германия проявляет серьезный интерес к COP29.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал постоянный представитель посольства Федеративной Республики Германия в Азербайджане Хейко Шварц (Heiko Schwarz) в ходе конференции на тему "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и канализации в Карабахском регионе".

"Как вы знаете в ноябре текущего года в Азербайджане состоится 29 сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и Германия проявляет особой интерес к данной конференции. COP29 будет иметь огромный успех. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы оказать поддержку и помочь добиться успеха", - отметил он.

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