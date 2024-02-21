Азербайджан очень активен в вопросах водной дипломатии - Хейко Шварц

БАКУ /Trend/ - Азербайджан очень активен в вопросах водной дипломатии.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал постоянный представитель посольства Федеративной Республики Германия в Азербайджане Хейко Шварц (Heiko Schwarz) в ходе конференции на тему "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и канализации в Карабахском регионе".

"Тема водной дипломатии с каждым годом обретает все большее значение. Потому что нехватка воды ощущается не только отдельными людьми, но и нациями и странами. И я знаю, что Азербайджан, как страна, расположенная ниже по течению, сталкивается с этими проблемами. Германия также считает воду и управление водными ресурсами важной темой. В прошлом году девять экспертов по водным ресурсам трех стран Южного Кавказа — Азербайджана, Армении и Грузии посетили Германию, чтобы узнать, как мы подходим к решению данной проблемы, потому что мы считаем, что эти проблемы можно решить и преодолеть, только если мы будем работать вместе. Стоит отдать должное Азербайджану, который очень активен в решении этих проблем", - отметил он.

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