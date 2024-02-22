Азербайджан заинтересован в партнерстве с Национальной лабораторией ВИЭ в Денвере

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов посетил Национальную лабораторию возобновляемых источников энергии (NREL) в Денвере и ознакомился с ее деятельностью, обсудив возможности партнерства, сообщает в четверг Trend.

"Министр ознакомился с деятельностью лаборатории, которая играет важную роль в энергетической трансформации и занимается исследованиями, разработками и применением новых технологий для возобновляемой энергетики и энергоэффективности", - отмечает минэнерго.

Были заслушаны доклады об исследованиях, отражающих процессы развития и инновации в области интеграции в сеть солнечной, ветровой, гидро-, биоэнергии, водородных источников энергии.

Состоялось ознакомление с такими центрами NREL, как «Интеграция энергетических систем», «Водородные исследования», «Научно-технологические исследования», поскольку в них проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по производству, хранению, транспортировке и использованию водорода.

Отметим, что Азербайджан в последние годы активно развивает ВИЭ и взял на себя ряд обязательств по климатической повестке ООН.