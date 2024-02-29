Производство "зеленой энергии" выходит на первый план - Таир Миркишили

БАКУ /Trend/ - В современном мире серьезные последствия, вызванные изменением климата, требуют согласования вопросов экономического развития и охраны окружающей среды. В этом контексте на первый план выходят производство и потребление "зеленой энергии". Международное сотрудничество в преодолении возникающих угроз уже является важной необходимостью.

Об этом сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Он отметил, что распоряжение главы государства об объявлении 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" направлено на укрепление международной солидарности в глобальной борьбе с изменением климата.

"В связи с этим сейчас идет работа по разработке плана мероприятий. Можно с уверенностью сказать, что Азербайджан внесет свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата. Одним из пяти национальных приоритетов Азербайджана, являющегося надежным и ответственным членом международного сообщества, по социально-экономическому развитию до 2030 года, является "Чистая окружающая среда и зеленый рост". Принятие единогласного решения о проведении в Азербайджане такого престижного мероприятия, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29, является ярким примером большого уважения и доверия к Азербайджану. Проведение COP29 в Баку характеризуется как одно из важных достижений внешней политики Азербайджана после председательства нашей страны в Движении неприсоединения и членства в Совете Безопасности. В стране ведется комплексная работа по оздоровлению окружающей среды, восстановлению зеленых насаждений, обеспечению рационального использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии. В частности, нацеленность на сокращение выбросов парниковых газов на 35 процентов к 2030 году и на 40 процентов к 2050 году является подтверждением того, какое значение наша страна придает стратегии экологического здоровья. Карабах и Восточный Зангезур, освобожденные от оккупации, а также Нахчыванская Автономная Республика были объявлены зоной "зеленой энергии". На освобожденных территориях применяются такие инновационные подходы, как "умный город", "умное село". Производство "зеленой энергии" и транспортировка на мировые рынки занимают важное место в энергетической политике Азербайджана. К 2030 году общая доля электроэнергии, которая будет получена из возобновляемых источников энергии, будет доведена до 30 процентов", - сказал Миркишили.

Он отметил, что в Азербайджане все больше внимания уделяется возобновляемым источникам энергии, обсуждениям на эту тему. Стратегия перехода на "зеленую энергию" направлена на предотвращение усугубления глобальных климатических изменений. Азербайджан, известный в мире как экспортер нефти, газа, электроэнергии, играет важную роль в энергообеспечении Европы. При этом уделяется внимание вопросам производства возобновляемой энергии, наряду с традиционными энергоресурсами. Ведется работа по выполнению взятых нашей страной обязательств по выбросам углерода. В этом смысле следует особо отметить открытие Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт, отметил он.

"Обеспечение энергетической безопасности, диверсификация энергоресурсов означают, что Азербайджан еще больше укрепит свое лидерство в регионе", - добавил председатель комитета.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!