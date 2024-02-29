Президент COP29 выступил на 6-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде

БАКУ /Trend/ - Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Мухтар Бабаев выступил на 6-й сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA-6).

Об этом сообщается на официальной странице COP29 в социальной сети "Х", передает Trend.

"Президент COP29 Мухтар Бабаев и его команда приняли участие в UNEA-6 в Найроби, где присутствовали представители 179 стран. В своем выступлении Мухтар Бабаев подчеркнул многосторонние усилия, направленные на борьбу с изменением климата, и отметил приверженность Азербайджана успешному и конструктивному проведению COP29", - говорится в сообщении.

Отметим, что UNEA-6 проходит с 26 февраля по 1 марта в штаб-квартире Программы ООН по окружающей среде в Найроби (Кения).

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