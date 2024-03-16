Приняв COP29, Азербайджан внесет свой вклад в изменение климата - экс-президент Хорватии

БАКУ /Trend/ - Приняв COP29, Азербайджан внесет свой вклад в изменение климата.

Об этом в субботу Trend заявил бывший президент Хорватии Иво Йосипович в кулуарах XI Глобального Бакинского форума.

Он подчеркнул, что Азербайджан всегда успешно принимал мероприятия международного значения.

"Государственные и правительственные чиновники со всего мира приедут в Азербайджан и примут участие в COP29. Это само по себе является большим показателем. Результаты обсуждений и переговоров, которые состоятся на этом мероприятии, будут полезны всему миру и человечеству.

Я верю, что Азербайджан внесет свой вклад в изменение климата, приняв COP29", - добавил И.Йосипович.

Отметим, что COP29 пройдет 11-12 ноября 2024 года в Баку.

Напомним, что официальное решение о проведении конференции COP29 в Азербайджане было объявлено 11 декабря 2023 года в Дубае.

Также отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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