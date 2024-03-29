БАКУ/Trend/ - Сербия внимательно следит за инициативой создания "зеленого" коридора Азербайджан-ЕС, сообщил Trend источник в министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Республики Сербия.

"Сербия внимательно следит за всеми инициативами, которые могут способствовать улучшению взаимодействия рынков и повышению энергетической безопасности в регионе, такими как соглашение, подписанное в прошлом году Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией о поставках "зеленой" энергии в ЕС через новый подводный кабель по дну Черного моря", - сказали в ведомстве.

Как отметил источник, сотрудничество в области "зеленой" энергетики также открывает новые возможности для сотрудничества в процессе перехода к "чистой" энергии, включая инвестиции в ВИЭ и развитие энергетической инфраструктуры.

"Сербия разделяет видение Европейского Союза по достижению углеродной нейтральности. Посредством разработки стратегических документов и совершенствования законодательной базы мы работаем над созданием условий для строительства новых энергетических мощностей из ВИЭ, что внесет существенный вклад в нашу энергетическую независимость и энергетическую безопасность в будущем", - отметил собеседник агентства.

Источник отметил, что Сербия также изучает различные варианты обеспечения достаточной базовой нагрузки, включая возможность строительства электростанций, использующих газ в качестве переходного источника энергии.

"Помимо инвестиций в новые производственные мощности и инвестиций в повышение энергоэффективности, главным приоритетом является строительство систем электропередачи в направлении соседних стран посредством таких проектов, как Трансбалканский коридор, который имеет решающее значение для повышения безопасности поставок, интеграции новых мощностей ВИЭ и развитие рынка электроэнергии в регионе", - добавил собеседник агентства.

17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу.

В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. Это позволит наладить поставки до четырех гигаватт "зеленой" энергии.

X: @Lyaman_Zeyn