Одним из приоритетов энергетической политики Азербайджана является "зеленая" энергия - депутат

БАКУ /Trend/ - Одним из приоритетов энергетической политики Азербайджана является создание "зеленых" видов энергии и транспортировка "зеленой" энергии на мировые рынки.

Об этом в среду Trend заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Мушфиг Джафаров.

Он отметил, что один из пяти Национальных приоритетов Азербайджана в области социально-экономического развития до 2030 года определен как "Чистая окружающая среда и страна "зеленого" роста".

"В соответствии с этим приоритетом предусмотрена работа по оздоровлению окружающей среды, восстановлению и увеличению зеленых насаждений, обеспечению эффективного использования водных ресурсов и устойчивых источников энергии. Еще одним из приоритетов энергетической политики Азербайджана является создание "зеленых" видов энергии и транспортировка "зеленой" энергии на мировые рынки. В этой сфере наше государство поставило задачу довести к 2030 году долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности производства электроэнергии до 30 процентов", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что уже построено и введено в эксплуатацию несколько гидроэлектростанций в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"В центре внимания также последовательная реализация конкретных планов по созданию солнечных и ветряных электростанций. В соответствии с исполнительным соглашением, подписанным между Азербайджаном и компанией bp, было принято решение о строительстве солнечной электростанции мощностью 240 мегаватт в Джебраильском районе. Карабах и Восточный Зангезур имеют потенциал в 7200 мегаватт солнечной и 2000 мегаватт ветровой энергии. Примерно 25 процентов внутренних водных ресурсов Азербайджана, то есть 2 миллиарда 560 миллионов кубометров в год, приходится именно на эту экономическую зону.

Потенциал солнечной энергии больше в Физули, Джебраиле, Зангилане и Губадлы, а потенциал ветровой энергии - в горных районах Лачина и Кяльбаджара. Небольшие реки обоих регионов обладают большим гидроэнергетическим потенциалом. В современное время солнечная энергия считается наиболее перспективным и имеющим большой потенциал видом возобновляемой энергии. Для получения электроэнергии из солнечной энергии используются солнечные панели, а для отопления и горячего водоснабжения - солнечные коллекторы", - отметил он.

Депутат упомянул, что Азербайджан принимает активное участие в различных международных мероприятиях и новых проектах, связанных с "зеленой политикой".

"Наша страна также определила идеальные цели для увеличения экспорта в этом направлении. Для увеличения производства солнечной и ветровой энергии в эту сферу привлекаются крупные инвестиции, осуществляется внедрение необходимых технологий для зеленой зоны. Учитывая постепенное истощение источников энергии во всем мире и огромный ущерб, наносимый окружающей среде в процессе их использования, основной целью является широкое использование экологически чистых альтернативных источников энергии в развитых странах.

Проведение в Азербайджане такого престижного мероприятия, как COP29, является ярким примером большого уважения и доверия со стороны международного сообщества к деятельности Азербайджана в этой сфере. Наша страна и впредь будет вносить свой вклад в дело охраны окружающей среды, предупреждения климатических изменений на национальном, региональном и глобальном уровнях", - добавил М.Джафаров.

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