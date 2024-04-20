Азербайджан и ВБ обсудили сотрудничество в рамках СОР29 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Всемирный банк (ВБ) обсудили сотрудничество в рамках СОР29

Как сообщает в субботу Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал председатель ЦБА Талех Кязымов.

"Рад встретиться с генеральным директором Всемирного банка Акселем ван Троценбургом и командой ВБ. Состоялся полезный обмен идеями о текущей деятельности Банка в нашей стране, по Рамочной программе партнерства со страной на следующий период [2025-2028 годы], а также возможности сотрудничества, связанные с COP29", - говорится в публикации.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.