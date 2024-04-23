Принимая COP29, Азербайджан участвует в решении глобальных экологических проблем - редактор Energy Intelligence

БАКУ /Trend/ - COP29 - это возможность для Азербайджана заявить о себе миру как о стране, принимающей участие в решении глобальных экологических проблем.

Об этом сказал во вторник Trend редактор лондонского издательства «Energy Intelligence» Майкл Ритчи.

"Во время проведения COP29 в ноябре все внимание будет обращено на Азербайджан. Мероприятие пройдет с участием десятков тысяч журналистов, участников и делегатов. Будут также вопросы о том, почему производитель нефти и газа принимает участие в переговорах о климате. Однако COP29 следует сразу после проведения этой конференции в Объединенных Арабских Эмиратах, также являющихся крупным производителем нефти и газа. Великобритания, откуда я родом, тоже является производителем нефти и газа, и тоже проводила эту конференцию. COP29 - это возможность для Азербайджана заявить о себе миру как о стране, которая принимает участие в решении глобальных экологических проблем", - сказал Ритчи.

По его словам, проведение COP29 крайне важно для достижения финансовых целей и получения дополнительных средств, возможно, от развитых стран, для финансирования борьбы с изменением климата. Также здесь будет заложена основа для проведения следующего COP30 в Бразилии.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.