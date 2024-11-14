Европейский инвестиционный банк поддержит модернизацию и расширение сети метро в Баку

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в рамках COP29 был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Как сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, в соответствии с меморандумом стороны будут сотрудничать с целью разработки, полной оценки проекта обновления, расширения и модернизации сети Бакинского метрополитена.

Отметим, что Бакинским метрополитеном ежедневно перевозится около 620-630 тысяч пассажиров. Целью планируемых работ по обновлению и расширению сети является увеличение количества пассажиров метро и снижение загруженности транспорта в городе Баку с населением около 2,4 миллиона человек.

Реализация меморандума станет важным шагом на пути развития мобильности в столице, а также активизирует усилия по борьбе с изменением климата и предотвращению загрязнения окружающей среды.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев отметил, что в рамках "Программы мобильности города Баку" в столице проводится работа по продвижению средств микромобильности и созданию инфраструктуры. По его словам, на данный момент введено в эксплуатацию до 32 км полос микромобильности и предполагается расширение сети.

"Развитие метрополитена является ключевым компонентом "Программы мобильности города Баку". Этот проект предусматривает строительство 9 новых станций для повышения доступности и качества услуг, а также улучшение существующей инфраструктуры. Проводимая работа направлена на поощрение перехода от использования личного транспорта к общественному транспорту. Это также поможет сократить время, которое люди тратят на дорогу, и положительно скажется на экологическом состоянии города", – отметил министр Рашад Набиев.

"Этот меморандум о взаимопонимании является ключевым шагом на пути к реализации нашего общего видения более зеленого и устойчивого Баку. Европейский инвестиционный банк окажет поддержку министерству цифрового развития и транспорта в разработке и совершенствовании инвестиционного проекта, который обеспечит сокращение выбросов парниковых газов и улучшение качества общественного транспорта в городе", – подчеркнула вице-президент ЕИБ Тереза Червинска.