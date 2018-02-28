Оглашена дата запуска нового центра инноваций Парка высоких технологий Азербайджана

"Всем IT-компаниям, осуществляющим свою деятельность в центре, будет присвоен статус резидентов, что позволит им пользоваться налоговыми преференциями", - сказал Керимли.

Как сообщалось ранее, 10 процентов площади здания будет использоваться под нужды административного управления, а оставшаяся часть отведена для деятельности стартап-проектов.

Проект строительства инновационного центра предусматривает реконструкцию здания общей площадью примерно семь тысяч квадратных метров, где будут размещаться головное управление ООО, бизнес-инкубационный центр, коворкинг-центр, лаборатории и т.д.

Новый подход по поддержке стартапов будет заключаться в том, что резиденты ООО, как и сами стартапы, будут располагаться непосредственно в инновационном центре и будут принимать непосредственное участие в развитии инновационных проектов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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