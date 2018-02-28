Оглашена дата запуска нового центра инноваций Парка высоких технологий Азербайджана

28 февраля 2018 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новый центр инноваций ООО "Парк высоких технологий" министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана будет создан и сдан в эксплуатацию до конца 2019 года, сказал в своем выступлении на инновационном форуме Microsoft, организованном в Баку, руководитель ООО Турал Керимли.

По словам Керимли, центр общей площадью семь тысяч квадратных метров будет базироваться в Хатаинском телекоммуникационном узле ООО "Бакинская телефонная связь".

"Всем IT-компаниям, осуществляющим свою деятельность в центре, будет присвоен статус резидентов, что позволит им пользоваться налоговыми преференциями", - сказал Керимли.

Как сообщалось ранее, 10 процентов площади здания будет использоваться под нужды административного управления, а оставшаяся часть отведена для деятельности стартап-проектов.

Проект строительства инновационного центра предусматривает реконструкцию здания общей площадью примерно семь тысяч квадратных метров, где будут размещаться головное управление ООО, бизнес-инкубационный центр, коворкинг-центр, лаборатории и т.д.

Новый подход по поддержке стартапов будет заключаться в том, что резиденты ООО, как и сами стартапы, будут располагаться непосредственно в инновационном центре и будут принимать непосредственное участие в развитии инновационных проектов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Академический Технопарк приступил к производству военных дронов
ИКТ 21 февраля 16:08
Еще три предприятия Азербайджана стали резидентами академического технопарка
ИКТ 19 февраля 17:33
В Мингячевирский технопарк будут привлечены новые технологические проекты
ИКТ 16 февраля 11:21
В Баку будет создана новая экосистема поддержки стартапов
ИКТ 13 февраля 15:33
В руководстве «Парка высоких технологий» Азербайджана новое назначение
ИКТ 12 февраля 15:38
Азербайджан и Беларусь смогут сотрудничать в сфере робототехники
ИКТ 9 февраля 08:38
Азербайджан и Беларусь смогут сотрудничать в сфере робототехники
ИКТ 2 февраля 17:46
Минсельхоз Азербайджана будет использовать дроны
ИКТ 25 января 13:51
Азербайджан и Китай создают площадку для налаживания бизнес-отношений в сфере IT
ИКТ 7 января 18:43
Азербайджан и Китай создают площадку для налаживания бизнес -отношений в сфере IT
ИКТ 29 декабря 2017 08:00
В Азербайджане наладят производство автомобильных аккумуляторов
ИКТ 25 декабря 2017 11:30
Технопарк Азербайджана получил заказ на производство дронов
ИКТ 22 декабря 2017 17:02
Технопарк Академии наук Азербайджана рассмотрит обращения еще трех претендентов на статус резидента
ИКТ 22 декабря 2017 16:58
С 2018 года в Баку начнутся работы по строительству нового технопарка
ИКТ 19 декабря 2017 17:44
К проекту городского технопарка привлечен ряд министерств Азербайджана
ИКТ 11 декабря 2017 15:04
Еще три предприятия претендуют на статус резидента академического технопарка Азербайджана
ИКТ 23 ноября 2017 16:17
В Азербайджане начинается производство моторных масел премиум-класса
Бизнес 22 ноября 2017 17:30
Достигнута договоренность о производстве Li-ion аккумуляторов в Азербайджане
ИКТ 22 ноября 2017 17:12