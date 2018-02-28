Оглашена дата запуска нового центра инноваций Парка высоких технологий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Новый центр инноваций ООО "Парк высоких технологий" министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана будет создан и сдан в эксплуатацию до конца 2019 года, сказал в своем выступлении на инновационном форуме Microsoft, организованном в Баку, руководитель ООО Турал Керимли.
По словам Керимли, центр общей площадью семь тысяч квадратных метров будет базироваться в Хатаинском телекоммуникационном узле ООО "Бакинская телефонная связь".
Как сообщалось ранее, 10 процентов площади здания будет использоваться под нужды административного управления, а оставшаяся часть отведена для деятельности стартап-проектов.
Проект строительства инновационного центра предусматривает реконструкцию здания общей площадью примерно семь тысяч квадратных метров, где будут размещаться головное управление ООО, бизнес-инкубационный центр, коворкинг-центр, лаборатории и т.д.
Новый подход по поддержке стартапов будет заключаться в том, что резиденты ООО, как и сами стартапы, будут располагаться непосредственно в инновационном центре и будут принимать непосредственное участие в развитии инновационных проектов.
(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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