Роль сильной фиксированной инфраструктуры в обеспечении качественных ИКТ услуг

Фуад Аллахвердиев, генеральный директор ООО “AzerTelecom”

Информационные и коммуникационные технологии играют важную роль в развитии общества и государства, а также в применении новых тенденций развития. В условиях глобализации, проекты в области ИКТ оказывают положительное влияние на жизнь людей, дигитиализация и рост электронных услуг ускоряют процесс перехода к информационному обществу, что в первую очередь подчеркивает актуальность правильного применения и реализацию этих технологий на надёжной базе.

Роль технологической базы - основы в цифровой трансформации

Создание технологической системы, способной отвечать требованиям современных тенденций и быстрое воплощение в жизнь процесса цифровой трансформации не так просто. Это требует как применения соответствующих технологий, так и вложения инвестиций. Так же одним из важных моментов является существование стабильной технологической базы-основы. Развитие технологий без такого фундамента невозможно. В основе технологического развития, наблюдаемого в различных развитых странах, стоит надёжная и качественная технологическая база. Одним из других моментов является способность технологической основы, то есть базы, соответствовать современным стандартам и построение на этой основе инновационных технологических платформ.

В настоящее время, системы, работающие на платформах Мобильного Бизнеса, Fixed Broadband Business (Фиксированный Широкополосный Бизнес) и MFS (Мобильные Финансовые Услуги), FinTech (Финансовые Технологии) или IoT не могут функционировать без фиксированной технологической базы и инфраструктуры. Например, для качественного IPTV или OTT сервиса важно иметь высокоскоростное интернет подключение и программное обеспечение, для MFS (Мобильные Финансовые Услуги) сервиса же необходима инфраструктура, а также механизмы юридического регулирования, которые позволяют производить мобильные платежи по мобильному телефону. Кроме того, для функционирования системы FMC (Фиксированная Мобильная Конвергенция) должна быть конвергенция между бизнесом фиксированной связи и мобильным бизнесом, то есть полная инфраструктура для объединения точек соприкосновения в их деятельности. В противном случае это может привести к большим потерям для бизнеса. Данный фактор также важен для таких технологических направлений, как M2M и Big Data.

Предоставление быстрых услуг, опирающихся на сильную стабильную (fixed) базу - является требованием сегодняшнего дня для мобильных операторов. В настоящее время мобильные операторы вступают в новый этап своего развития, с твёрдым осознанием того, что будущий бизнес будет расти на основе услуг передачи данных и содержания (контента), а не голосовой связи. Сегодня, в условиях конвергенции мобильного и фиксированного бизнеса для того, чтобы такие услуги как “Тriple play” (3 услуги - мобильная, телевизионная, интернет) или “Quadruple play” (4 услуги - мобильная, телевизионная, фиксированная телефонная связь и интернет услуга), которые предоставляются глобальными телекоммуникационными операторами в мире функционировали быстрее и в совершенстве, в первую очередь, фиксированная база должна быть устойчивой и сильной.

Также, с внедрением технологии 5G, являющейся новой тенденцией развития в мире, мобильные операторы должны в первую очередь быть готовы к этой системе и правильно построить фиксированную (fixed) сеть, что включает в себя новые инвестиционные и эксплуатационные расходы. В предстоящий период в связи с переходом мобильных операторов из системы 4G в систему 4.5G Pro, а дальше в систему 5G, фиксированная инфраструктура должна быть ещё более усилена, а также требуется проведение работ по вложению инвестиций как со стороны государственного, так и частного секторов по инновационным технологическим направлениям. Сегодня технология 5G в мировом масштабе находится в режиме тестирования, и в ближайшем будущем планируется внедрение этой системы. Мобильные операторы понимают, что данная технология открывает для них новые возможности. Они также понимают, что с его внедрением объем инвестиций, вложенных фиксированную инфраструктуру будет расти. В то же время операторы также улучшают существующую систему 4G на фоне растущих потребностей пользователей. Организация GSMА (Ассоциации Мобильных операторов) в своём отчёте «Мобильная экономика 2017» указывает, что многие страны вскоре начнут свой коммерческий запуск в направлении 5G. Корпорация KT (Korea Telecom) в Южной Корее начнет свой коммерческий запуск 5G в 2019 году. Японская компания «NTT DoCoMo» запустит эту услугу в 2020 году. Компания «China Mobile» Китайской Народной Республики планирует к 2020 году построить 10 тысяч станций 5G. В Европе планируется использовать эту услугу, по крайней мере, в одном городе ЕС в 2020 году. На Ближнем Востоке же компания «Etisalat» намерена выпустить 5G по всей стране в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) для 2020 Expo. Согласно отчету организации, к 2025 году сеть 5G будет охватывать 1/3 всего населения мира.

Компания «Deloitte» также отмечает внедрение системы 5G во многих развитых рынках к 2023 году. В отчёте компании «Прогнозы Технологии, Медиа и Телекоммуникаций 2018» говорится о том, что 5G предложит возможности более высокой скорости и подключения.

В целом, международные организации отмечают, что расходы операторов на инфраструктуру в будущем будут расти. Согласно прогнозам IDC (International Data Corporation) к 2021 году мировые расходы на "облачные" услуги и инфраструктуру, включая оборудование, программное обеспечение и сервисы для "облачных" вычислений, увеличатся вдвое, достигнув 530 млрд. долларов.

Местные компании должны уделять особое внимание построению правильной технологической базы

Указанные вопросы актуальны и для Азербайджана. В настоящее время в нашей стране продолжается формирование новых направлений в области ИКТ. Сегодня успешно реализуются технологические проекты, реализация которых казалась невозможной 10 лет назад. На это указывает создание ДАТА-центров, отвечающих современным стандартам и уделение пристального внимания государства в этом направлении, принятие операторами первых шагов в направлении мобильных финансовых услуг, увеличение количества предметов, подключённых к интернету, и следовательно, развитие направлений IoT и M2M. Кроме того, предоставление услуг по платформе OTT почти всеми традиционными и новыми операторами кабельного телевидения свидетельствует о том, что в этой области уже сформирован фундамент. Через некоторое время мобильные финансовые услуги также будут актуальны в нашей стране. Наряду с голосовой связью, интернет и дополнительными услугами, мобильные операторы выйдут на рынок мобильных платежей. Это откроет новые возможности в системе цифровых платежей и в связи с этим, применение технологий соответствующих современным стандартам, создание или модернизация фиксированной технологической базы является актуальным уже сейчас.

В настоящее время представителям частного сектора в телекоммуникационном секторе нашей страны следует уделять особое внимание развитию технологической базы для внедрения инновационных технологий, инвестированию средств в развитие и обновление фиксированной базы, поскольку, как правило, качественная и надежная фиксированная технологическая база очень важна для предотвращения дополнительных затрат в будущем.

В настоящее время увеличение количества операций по мобильным устройствам, превращение мобильного телефона в инструмент идентификации личности и использование его в электронных услугах, позволяет продолжить технологическую трансформацию, актуализацию концепции мобильного правительства, которая является новым направлением и может быть успешно реализована только на прочной основе. Кстати, следует отметить, что расширение цифровых платежей и переход к мобильному правительству также подчеркивается в «Стратегической Дорожной Карте по развитию телекоммуникационных и информационных технологий в Азербайджанской Республике», утвержденной Указом Президента Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года. Здесь нашёл своё отражение вопрос о подготовке концепции «Мобильного Правительства» (mGov), который является следующим этапом развития после «Электронного Правительства». В целом в «Стратегической Дорожной Карте» отмечается, что целью информационного и коммуникационного сектора в период после 2025 года является стать страной-лидером в регионе в области ИКТ в долгосрочной перспективе, построить ИКТ индустрию с сильным потенциалом, создать телекоммуникационую инфраструктуру, обеспечивающую растущие потребности общества, повысить до 95 процентов зону охвата средств фиксированной и мобильной широкополосной сети, структурирование, основанное на технологиях в системе образования, создание условий для дальнейшего развития цифровой экономики, стимулировать рост в области банковского дела, финансов, образования, медицины и др. социальных сфер и добиться более широкого использования электронных услуг.

В осуществлении всех этих нововведений исключительная роль принадлежит государству, которое является главной движущей и регулирующей силой. Однако одним из важных вопросов является так же выступление различных компаний – телекоммуникационных операторов с инициативами, инвестирование в новые технологические области, развитие исходной фиксированной базы-основы и обеспечение тем самым устойчивого развития ИКТ сектора и ускорение процесса перехода к информационному обществу.

Об авторе: Ф.Аллахвердиев является Генеральным директором компании «AzerTelecom», связывающей Азербайджан с международной интернет сетью, основным акционером которой является первый оператор мобильной связи страны – компания «Bakcell». Ф. Аллахвердиев имеет более чем 20-летний опыт работы в области телекоммуникаций и является основателем различных стартапов и нескольких успешных компаний в области ИКТ. В разные года Ф.Аллахвердиев работал на должности руководителя в телекоммуникационных компаниях, таких как «Smart Systems Technology», «SKY», «SKY MAX», «Caspian Telecom» («Ailə TV», «Ailə NET»), «CONNECT». Ф.Аллахвердиев также является руководителем ООО «BBTV», главой Наблюдательного Совета ООО «Uninet» и членом Наблюдательного Совета ООО «Golden Pay». Ф.Аллахвердиев является выпускником Бакинского Государственного Университета и престижного Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова (программа “MBA Executive”).

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