Nar проводит очередную кампанию для своих абонентов

БАКУ /Trend/ - Nar проводит очередную интересную кампанию для своих абонентов. Так, абоненты, которые присоединятся к одному из пакетов Full в период до 14-го апреля 2018 года, получат шанс выиграть ценные подарки от мобильного оператора. Чтобы принять участие в кампании нужно всего лишь посетить стенд Nar, расположенный на первом этаже торгового центра Gənclik Mall.

Абоненты, присоединившиеся к одному из новых пакетов Full, могут в полной мере насладиться общением, благодаря возможностям, доступным в рамках этого выгодного предложения. Основной отличительной чертой этих пакетов, включающих в себя минуты разговора по всей стране и большой объем интернет-трафика, является перенос неиспользованных бонусов на следующий месяц. Таким образом, представив новые пакеты Full, оператор Nar, известный тем, что всегда учитывает пожелания и нужды своих абонентов, предоставил пользователям уникальную возможность использовать оставшиеся бонусы в течение следующего месяца.

Абонентам, посетившим стенд, будет предоставлена информация об условиях кампании и специальный купон. Обладатель купона получит право на участие в кампании, в которой будет разыгрываться 1 телефон Samsung Galaxy S8, 1 планшет iPad Pro и смарт-часы Samsung Gear S3. Купоны будут помещены в специальный прозрачный ящик и в ходе розыгрыша будут определены трое случайных победителей.

Розыгрыш призов состоится 14 апреля 2018 года в 18:00, на первом этаже торгового центра Gənclik Mall. Участник кампании должен будет присутствовать в месте проведения розыгрыша в указанное время, имея при себе купон. Если участник, чей купон вытащен из прозрачного ящика, не присутствует в вышеуказанном месте, выигрыш будет разыгран повторно. Участники, выигравшие призы смогут получить свой выигрыш предъявив купон и удостоверение личности.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставившим абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G).

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