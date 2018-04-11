Facebook проинформирует пользователей, чьи данные получила Cambridge Analytica

Пользователи социальной сети Facebook, данные о которых стали доступны британской компании Cambridge Analytica, будут об этом проинформированы. С таким заявлением выступил в среду глава компании Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в комитете Палаты представителей по энергетике и торговле. Трансляцию слушаний вел телеканал Fox News, передает ТАСС.

"Да, мы начали уведомлять их на этой неделе", - сообщил он. На вопрос о том, предоставлялась ли информация о пользователях какой-либо другой компании, Цукерберг ответил отрицательно, но в то же время добавил, что "сейчас компания проводит расследование". "Это означает, что мы изучим любые возможности доступа к большим объемам информации", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, как долго может продлиться проводимое компанией расследование случаев доступа разработчиков различных программ к личным данным пользователей, Цукерберг не исключил, что на это может потребоваться "много месяцев". На просьбу пояснить, сколько других компаний, помимо Cambridge Analytica получили доступ к личным данным пользователей соцсети, Цукерберг не дал прямого ответа. "Мы можем вернуться к этому вопросу позднее", - заявил он, выразив уверенность в том, что число таких компаний "было небольшим".

"Мы впервые узнали о проблеме в 2015 году и немедленно потребовали, чтобы все данные о пользователях были стерты, - продолжил он. - Лишь недавно появились сообщения о том, что этого не произошло, и именно эти сообщения заставили нас начать расследование". По словам Цукерберга, только после завершения начатого компанией расследования он сможет подтвердить, что все те компании, у которых оказались личные данные пользователей, действительно уничтожили эту информацию.

Цукерберг не дал прямого ответа на вопрос о том, готов ли он осуществить изменения в бизнес-модели компании во имя защиты личной информации пользователей. "Мы осуществляли и продолжаем осуществлять изменения с тем, чтобы сократить масштабы [доступа]", - подчеркнул он.

В марте Facebook оказался в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей социальной сети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

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