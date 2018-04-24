CERT Азербайджана усилила безопасность информационных систем госструктур

24 апреля 2018 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армянские хакерские группировки готовят широкомасштабную атаку на информационные ресурсы Азербайджана и Турции, сказали Trend во вторник в Команде реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана.

Как сказали в CERT, атаки хакеров могут быть целевыми, и приурочены к так называемому «геноциду армян». В связи с этим CERT предупреждает об усилении мер безопасности информационных систем.

«Пока как таковой активности не наблюдается, однако, не исключено, что это может произойти в любое время", - сказали в CERT.

Целевая атака армянских хакеров на ресурсы государственного и частного сектора, выяснилась в результате проведенного CERT мониторинга.

Для отражения кибератак применяются самые передовые технологические решения, в том числе специальные программные продукты, разработанные программистами CERT.

Применение новых технологий безопасности позволяет выявлять пустоты и сигнатуры зловредных угроз, обеспечивать высокий уровень защиты от DDoS-атак.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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