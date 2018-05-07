Azercell на ярмарке вакансий для студентов и выпускников с ограниченными возможностями (ФОТО)

7 мая 2018 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время около 15 процентов населения мира состоит из людей с ограниченными физическими возможностями.

Как говорится в сообщении компании Azercell , распространенном в понедельник, в нашей стране около 6 000 инвалидов, в том числе 72 000 детей с ограниченными возможностями.

В 2006 году, присоединившись к Конвенции ООН «О правах людей с ограниченными возможностями», Азербайджан принимает различные меры для интеграции людей с ограниченными возможностями в общество в качестве полноправных членов. Целью ярмарки труда, организованной 5 мая, совместно министерством образования, министерством молодежи и спорта, министерством труда и социальной защиты населения и ООН, было обеспечение занятости молодых людей с ограниченными возможностями. На ярмарке, с участием государственных, местных и иностранных компаний, отличилась активностью компания ООО Azercell Telecom, являющаяся ведущим оператором мобильной связи в Азербайджане. Представители отдела кадров компании организовали информационные сессии для студентов с ограниченными возможностями, желающих работать в Azercell, и проинформировали участников о вакансиях, имеющихся в компании. Сотрудники отдела кадров предоставили информацию о программах студенческой стипендии и стажировки в Azercell, а также ответили на вопросы выпускников.

Студенты получили возможность узнать о существующих потребностях на рынке труда, установить первоначальные контакты с работодателями, а работодатели, в свою очередь, выбрать потенциальные кадры.

Отметим, что с 2014 года Azercell оказывает поддержку Паралимпийскому комитету для детей, чтобы помочь интегрировать детей-инвалидов в общество посредством абилитации и реабилитации.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги семь дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг в одной точке, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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Azernews Newspaper
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