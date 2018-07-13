Средняя скорость интернет в Азербайджане составляет 2,52 Мбит/с

БАКУ /Trend/ - Средняя скорость интернет доступа в Азербайджане составляет 2,52 мегабит в секунду, говорится в рейтинге, опубликованном Британским консалтинговым агентством в области широкополосной связи - CABLE.co.uk.

По этому показателю страна занимает 135 место в рейтинге 200 стран, в которых (с июня 2017 года по май 2018 года) было проанализировано свыше 163 миллионов широкополосных подключений.

Согласно данным агентства показатель средней скорости доступа равносилен загрузке видеоконтента высокой четкости объемом в 5 гигабайт в течение 4 часов 31 минуты.

В предыдущем рейтинге Азербайджан занимал 102 место с показателем 2,67 мегабит в секунду.

По данным cable.co.uk, Сингапур по-прежнему остается страной с самым быстрым интернетом где средняя скорость загрузки составляет 60,39 мегабит в секунду. В тройку лидеров входят также Швеция (46 мегабит в секунду) и Дания (43,99 мегабит в секунду).

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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