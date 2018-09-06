Новые продукты Асеr – минимальный размер и максимальная функциональность

БАКУ /Trend/ - Тайваньская компания Асеr на 10-й выставке IFA 2018 в Берлине представила новинки для разных сегментов пользователей. Широкая линейка ноутбуков дает возможность любому пользователю выбрать для себя идеальную продукцию серии Swift, Nitro и Aspire.

В компании рассказали Trend об уникальности этих новых продуктов Асеr.

Swift (SF515-51T)

Swift является самым легким ноутбуком в мире. Он весит всего 990 граммов, с 15-дюймовым экраном. Новаторский Swift (SF515-51T) включает в себя Intel 8 поколения Core i7-8565U и Core i5-8265U, а также до 16 Гбайт ОЗУ DDR4 и до двух твердотельных накопителей суммарной емкостью 1 Тбайт. Несмотря на свою легкость, батарея Swift (SF515-51T) работает до 10 часов. Ноутбук оборудован IPS-экраном с разрешением Full HD, тонкими рамками и поддержкой технологий Acer BluelightShield и Acer Color Intelligence, что защищает глаза пользователя и улучшает качество изображения. Производители также не забыли установить USB 3.1 Type-A и порт HDMI, плюс быстрое и надежное соединение WiFi с 2x2 802.11ac беспроводным Gigabit.

Моноблок Acer Aspire Z24

Acer Aspire Z 24 - это универсальный домашний компьютер, и предназначен для подключения и случайных приложений, таких как веб-просмотр, социальные сети, просмотр фильмов и “casual” игр. Моноблок Acer Aspire Z24 очень тонкий, всего лишь 11 мм (0,4 дюйма), с красивой задней крышкой и ультра-узкой рамкой. Aspire Z 24 оснащен микрофонной панелью дальнего поля, состоящей из 4 цифровых микрофонов, благодаря чему пользователи могут использовать свою голосовую услугу даже на дистанции до 4 метров (13,12 фута) от устройства, по выбору, например, Amazon Alexa или Cortana. Он также оснащен технологией Acer TrueHarmony и Dolby Audio Premium для обеспечения четкого звука с помощью двух фронтальных стереодинамиков. Для пользователей, которые ищут моноблок с потрясающей производительностью, Aspire Z 24 оснащен новейшими 8-дюймовыми процессорами Intel® Core ™ i7 + с процессором Intel® Core i7 + с поддержкой до 32 ГБ памяти Intel Optane и графикой NVIDIA GeForce MX150. 23.8-дюймовый экран Full HD IPS можно удобно просматривать до 178 градусов, а меню можно легко перемещать с помощью 10-точечного сенсорного дисплея. Яркие изображения с четкими и реалистичными цветами оживают в разрешении Full HD 1080p с широким углом обзора, в то время как технологии Acer BlueLightShield и Flickerless позволяют регулировать синее излучение экрана в течение длительного периода использования.

Nitro

Игровые мониторы Acer Nitro представлены в трех конфигурациях; две модели In Panel Switching (IPS) для более широких углов обзора и точности цвета, одна в UHD и одна в WQHD, а также WQHD-монитор Twisted Nematic (TN) для геймеров, желающих получить высокую яркость и эффективность:

Nitro XV273K P (IPS, 27” UHD 144Hz, DCI-P3 90% WCG)

Nitro XV272U P (IPS, 27” WQHD 144Hz, DCI-P3 95% WCG)

Nitro XF272U P (TN, 27” WQHD 144Hz, DCI-P3 90% WCG).

Acer VisionCare ™ с технологией Flickerless, BlueLightShield, ComfyView делает просмотр более комфортным в течение длительного периода игры. Мониторы также можно повесить на стену, чтобы освободить рабочее место, оставив больше места игровым контроллерам, мышкам и многим другим устройствам. Кроме того, дизайн ZeroFrame максимизирует область просмотра и поддерживает почти бесшовные видеостены при подключении нескольких мониторов.

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