Дорожная полиция Азербайджана переходит на более современную систему iPatrul

13 сентября 2018 19:47 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к отправляющимся в Грузию водителям
Общество 4 апреля 16:30
Дорожная полиция Баку поздравит женщин с 8 марта (ФОТО)
Общество 7 марта 19:56
Дорожная полиция Азербайджана будет сопровождать автобусы во время загородных поездок
Общество 9 декабря 2016 16:43
В Азербайджане истекает срок использования жалюзи в автомобилях
Общество 15 ноября 2016 08:12
Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей
Общество 8 августа 2016 13:28
Дорожная полиция Азербайджана советует не пользоваться в жару автомобилями без системы охлаждения
Общество 19 июля 2016 18:50
Лента новостей
В Азербайджане внесены изменения в порядок работы телекоммуникационных сетей спецназначения
Общество 20:04
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации проекта создания Учебного центра и подготовки кадров
Политика 19:51
Американская компания внедрит передовое ПО на STAR и Petkim
Энергетика 19:43
В бельгийском порту прогремел взрыв
Европа 19:43
В Азербайджане предлагается внести изменения в закон «Об образовании»
Общество 19:36
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Израилем (ФОТО)
Политика 19:35
В Австралии нашли самый крупный золотой самородок в мире - СМИ
Другие страны 19:25
Президент Ильхам Алиев нанес удар Пашиняну по самому слабому с политической точки зрения месту - эксперт
Политика 19:11
ITRON и "Азеригаз" заключили новый контракт на поставку газовых счетчиков
Энергетика 19:08