Азербайджан предпринимает серьезные шаги для превращения в региональный транзитный центр - замминистра

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предпринимаются важные шаги по обеспечению и формированию правового регулирования в сфере электронной коммерции, которая является частью глобального информационного общества, сказал в понедельник на форуме по электронной коммерции в Баку заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде.

По словам Велизаде, одной из важных составляющих является обеспечение возможности вывода местной продукции на международный рынок, и в этом аспекте предпринимаются серьезные шаги в превращении страны в региональный транзитный центр.

"Принятые в стране юридические и нормативные акты, в том числе закон "О электронной коммерции", Национальная стратегия по развитию информационного общества на 2014-2020 годы и стратегические дорожные карты по основным секторам экономики, а также другие юридические документы создают возможности в реализации поставленных целей в данной области. Важную роль также играет инициатива по формированию в стране цифрового торгового узла", - сказал Велизаде.

В настоящее время, по словам замминистра в стране успешно реализуется совместный проект Azerpoct и SilkWay в сфере е-коммерции. Проект предусматривает доставку в страну товаров заказанных посредством электронных торговых площадок Китая. Заказанная продукция обрабатывается и перенаправляется в другие страны.

"С первого сентября в Азербайджане началась выдача новых удостоверений личности, в которые интегрируется электронная подпись и сертификаты аутентификации. Кроме того, возможность использования е-подписи иностранными гражданами также оказывает позитивное влияние на развитие е-коммерции",- сказал Велизаде.

Замминистра также обозначил важность совместного сотрудничества с международными организациями. В рамках программы "Восточное партнёрство", Азербайджан, по словам Велизаде, принимает активное участие в вопросе унификации цифровых рынков.

"Одним из семи направлений данной инициативы является полная цифровизация отношений стран "восточного партнёрства" и ЕС в сфере торговли, логистики, таможни и т.д. Министерство с 2017 года реализует с ЕС проект по развитию электронных услуг и электронной коммерции. В рамках проекта реализуются важные работы по приведению в соответствии со стандартами ЕС платформ электронной идентификации и доверенных услуг",- сказал Велизаде.

Успешная реализация стратегии, превращения страны в транспортный и транзитный центр региона, развитие транспортной инфраструктуры на высоком уровне, по словам Велизаде, создаёт для Азербайджана прекрасную возможность для превращения в логистический центр.

"Создаваемые стартапами и бизнес структурами прикладные программы и мобильные приложения, направлены на обеспечение удобства использования электронной торговли", - отметил Велизаде.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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