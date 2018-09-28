"Лаборатория Касперского" зафиксировала вредоносную активность на iOS-устройствах

БАКУ /Trend/ - Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую вредоносную активность мобильного банковского троянца Roaming Mantis. Первоначально он применял метод подмены DNS и заражал смартфоны на базе Android по всему миру, теперь зловред атакует и iOS-устройства. По данным «Лаборатории Касперского» за 2018 год, Россия входит в топ-3 атакованных стран.

Недавно выяснилось, что Roaming Mantis начал похищать учётные данные пользователей iOS при помощи фишинга. Когда жертвы обращаются к лендинговой странице с iOS-устройства, их перенаправляют на поддельный сайт, где злоумышленники крадут идентификатор пользователя, пароль, номер банковской карты, её срок действия и код CVV. Также вредонос начал атаковать гаджеты на базе iOS с целью веб-майнинга. В частности, его основной инструмент – сервис криптовалютного майнинга CoinHive, посредством которого прежде троянцем заражались ПК.

По наблюдениям исследователей «Лаборатории Касперского», киберпреступники, которые стоят за Roaming Mantis, действуют поспешно и зачастую совершают ошибки. Это позволяет сделать вывод о том, что основной мотив деятельности злоумышленников – быстрое получение прибыли. Например, при распространении троянца они поочерёдно используют фишинговый сайт и страницу веб-майнинга в зависимости от того, какой способ принесёт больше денег в каждом конкретном случае.

Помимо всего прочего, Roaming Mantis расширил свои методы атаки и уклонения от обнаружения. Изначально после подмены DNS жертвы перенаправлялись на IP-адреса мошенников, с которых устанавливались вредоносные приложения facebook.apk или chrome.apk. Недавно киберпреступники заменили facebook.apk на sagawa.apk, а для его распространения стали применять арендованную службу спуфинга, основанного на подмене номеров отправителя SMS-сообщений.

Более того, по данным «Лаборатории Касперского», теперь при заражении Roaming Mantis злоумышленники обратили своё внимание на Prezi – облачный сервис для создания интерактивных презентаций. Ресурс позволяет пользователям заводить бесплатные учётные записи и является легитимным, что затрудняет обнаружение фишинга и других вредоносных действий решениями для кибербезопасности.

«В нашем первом отчёте мы предупреждали, что Roaming Mantis явно предназначен для атак на возрастающее число пользователей. Верный своему названию, он стремительно распространяется с апреля, меняет методы в зависимости от местоположения. Зловред заражает устройства на базе Android, занимается фишингом и даже пытается использовать iOS-гаджеты для криптомайнинга. Кроме четырёх азиатский языков, Roaming Mantis теперь использует 27, распространённых в Европе и на Ближнем Востоке. Мы продолжим следить за киберпреступниками, которые не планируют останавливаться в ближайшее время», – подчеркнул Сугуру Ишимару, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Roaming Mantis атакует роутеры и устройства на базе Android и iOS. Чтобы защитить все устройства от этого вредоносного ПО, «Лаборатория Касперского» рекомендует придерживаться нескольких основных правил:

проверьте настройки маршрутизатора;

измените логин и пароль администратора устройств, особенно используемых для криптомайнинга;

используйте надёжные решения для кибербезопасности на всех устройствах;

не позволяйте устройству «устанавливать неизвестные приложения» без вашего ведома.

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