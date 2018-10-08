Студенты БВШН успешно выступили в конкурсе «CanSat Azerbaijan 2018»

8 октября 2018 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Студенты Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) стали участниками финала первого республиканского конкурса «CanSat Азербайджан 2018», организованного ОАО «Азеркосмос» совместно с министерством образования Азербайджана. Успешно выступив в соревновании, представлявшая вуз команда «Interstellar» в составе шести студентов заняла на конкурсе второе место, сообщает БВШН в понедельник.

В финале приняли участие десять команд из семи университетов страны. По условиям конкурса, его участники должны были изготовить макет настоящего спутника весом 500 грамм, заключенный в обычной банке из-под колы (satellite in a can), и запустить его на высоту 400 метров. После отделения от носителя CanSat, который оснащен всеми основными системами спутника, в том числе бортовым компьютером, приёмником-передатчиком и системой питания, должен был провести телеметрические измерения, передать их на станцию приема, также созданную конкурсантами, а затем приземлиться на парашюте. В заключение команды представили итоги своей работы членам жюри CanSat Azerbaijan 2018, которые высоко оценили модель, созданную студентами БВШН.

В ходе подготовки к финалу члены команды «Interstellar» разделились на подгруппы: Гусейн Наджафов и Шабнам Сафиева отвечали за механику, Парвин Гулиева и Исмет Агаев – за электронику, а Саадат Керимова и Тарлан Ахадли занимались программированием. «Этот проект – из совершенно новой для нас области», – рассказывает капитан команды Парвин Гулиева. – «Конечно, мы волновались, но нам удалось собрать сильную, талантливую и амбициозную команду, которая сумела с первого раза добиться такого замечательного успеха».

Главная цель «CanSat Azerbaijan 2018» – повысить интерес студентов к спутниковым проектам в стране, в том числе по созданию нано- и других реальных спутников, помочь им приобрести практические навыки в этой области и способствовать формированию команд, способных достойно представлять Азербайджан на различных международных соревнованиях.

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