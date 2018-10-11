Хакерская группировка MuddyWater атаковала госведомства Азербайджана

11 октября 2018 10:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Хакерская группировка MuddyWater осуществила целевую атаку на государственные ведомства Азербайджана, говорится в обзоре о целевых атаках «Лаборатории Касперского».

В обзоре приведен образец фишингового документа, созданного, чтобы атаковать министерство внутренних дел Азербайджана.

Атаки MuddyWater основаны на социальной инженерии, чтобы убедить пользователей активировать макросы. Нападающие полагаются на ряд уязвимых хостов для доставки своих атак.

Данная хакерская группировка появилась в 2017 году и изначально была нацелена на правительственные объекты Саудовской Аравии и Ирака. Однако в последнее время она нацелилась на госструктуры Азербайджана, Турции, Пакистана, Иордании, страны Ближнего Востока, Европы и США.

Недавно жертвами атак MuddyWater стали также госструктуры Мали, Австрии, России, Ирана и Бахрейна. Атака осуществляется преимущественно на правительственные и военные объекты, на телекоммуникационных операторов и образовательные учреждения.

Атаки группировки участились с начала 2018 года. Наибольшая активность наблюдается с мая, атаки все еще продолжаются.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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