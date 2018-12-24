Очередной успех азербайджанских школьников при поддержке Azercell (ФОТО)

24 декабря 2018 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занял второе место по Южному региону на международной олимпиаде школьников по информатике, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Azercell.

Азербайджанские школьники достойно представили страну на международной командной олимпиаде школьников по информатике, прошедшей в столице Грузии, Тбилиси. Азербайджанская команда, занявшая второе место по Южному региону, была награждена дипломом Международной командной олимпиады. В конкурсе, в котором приняли участие 19 команд по Южному региону, Азербайджан представили учащиеся лицея с уклоном физики, математики и информатики Абуталыб Намазов, Мурад Эйнизаде и Ибрагим Тагизаде.

Успеху школьников содействовала также компания Azercell Telekom, всегда отличающаяся своими проектами, направленными на развитие образования. Так, школьники готовились к Олимпиаде в Республиканском центре подготовки к международным олимпиадам при поддержке министерства образования и Центра инноваций и предпринимательства "Barama" ООО "Azercell Telekom". В Центре были созданы все условия для стимулирования подготовки школьников к олимпиадам, увеличения их научных и творческих инициатив, а также демонстрации их научного потенциала. Следует отметить, что цель участия в данной олимпиаде - определить уровень наших учащихся, повысить их опыт и активизировать процесс тренировки в соответствии с планом подготовки к Международной олимпиаде по информатике (IOI), которая состоится в 2019 году.

Ожидается, что более 300 школьников из почти 80 стран мира примут участие в Международной олимпиаде по информатике, которая пройдет в Азербайджане в 2019 году. Для сведения отметим, что компания Azercell Telekom, в своей стратегии корпоративной социальной ответственности, всегда отличающаяся своими проектами, направленными на развитие детей - нашего будущего, оказывала поддержку школьникам, представляющим страну также на Международной олимпиаде по информатике, проходившей в Цукубе, одном из научно-технических центров Японии в октябре.

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