Bakcell в очередной раз поддержала студентов и выпускников (ФОТО)

25 декабря 2018 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в пятой карьерной ярмарке для студентов и выпускников Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Так, на карьерной ярмарке организованной для студентов старших курсов и выпускников университета, около 70 компаний представили более 400 вакансий. На стенде Bakcell участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о вакансиях и возможностях прохождения практики в таких отделах компании, как продажи и маркетинг, а также были проведены собеседования с потенциальными кандидатами.

Компания Bakcell, известная своей широкомасштабной корпоративной социальной деятельностью, уделяет большое внимание образованию и профессиональному развитию молодежи Азербайджана, вносит свой вклад в повышение уровня занятости среди представителей молодого поколения, в особенности среди молодых людей из малоимущих семей и других уязвимых групп населения. Только в течение этого года компания приняла участие сразу в нескольких крупных карьерных выставках, где были объявлены вакансии и проведены собеседования. Наряду с этим, Bakcell успешно осуществила свою традиционную летнюю программу стажировки, а также целый ряд других проектов, направленных на поддержку образования и развитие карьеры молодежи.

Bakcell продолжит осуществлять плодотворную деятельность с целью обеспечения молодых людей нашей страны необходимой поддержкой в получении образования и вопросах трудоустройства, чтобы таким образом внести посильный вклад в светлое будущее азербайджанской молодежи.

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