Почта Азербайджана интегрировала онлайн-платежи в свой корпоративный портал

26 декабря 2018 10:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оператор почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct интегрировал онлайн-платежи в свой корпоративный портал azerpost.az, сообщили Trend в среду в ООО.

По словам собеседника агентства, онлайн-платежи доступны поверх системы SmartPay информационно-вычислительного центра министерства транспорта, связи и высоких технологий.

«Пользователям доступны способы оплаты большинства услуг (телефонии, интернет, кабельного ТВ, банковских платежей и т.д.). Также посредством web-интерфейса Azerpoct доступен сервис интернет-банкинга, а в будущем пользователи смогут воспользоваться опцией "персональный кабинет", разработка которой ведется совместно с Государственным таможенным комитетом», - сказали в ООО.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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