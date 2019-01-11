В Азербайджане увеличилось число владельцев е-подписи

11 января 2019 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году национальным центром сертификации было выдано свыше 39,7 тысячи сертификатов электронной подписи, что почти на 50 процентов превышает аналогичный показатель 2017 года, об этом как передает Trend, говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Из общего числа выданных сертификатов е-подписи свыше 15,2 тысячи было выдано государственным структурам, 14,9 тысячи юридическим лицам и около 9,6 тысячи физическим лицам.

Общее число сертификатов электронной подписи, с момента начала их выдачи по состоянию на первое января 2019 года составило 166 890 (по государственным структурам ­– 91 206 единиц, физическим лицам – 34 072 единиц, юридическим лицам – 41 612 единиц).

За декабрь 2018 года число выданных сертификатов е-подписи составило 3146 единиц. По государственным структурам этот показатель равен 1834, юридическим лицам – 828, физическим лицам – 484 единиц.

Кроме того, продолжает расти число операций, осуществленных при помощи е-подписи. На сегодняшний день общее число проведенных госструктурами операций аутентификации с использованием е-подписи превысило 35,3 миллиона раз, юридическими и физическими лицами – более 9,9 миллиона раз. Общее же число проведенных операций с момента запуска системы превысило 45,3 миллиона раз.

Е-подпись упрощает доступ граждан к электронным услугам госучреждений, которые доступны на портале "Электронное правительство" (e-gov.az). В портал интегрировано 450 е-услуг.

Отметим, что стоимость е-подписи с трехгодичным периодом ее использования для граждан Азербайджана составляет 18 манатов. Кроме того, для физических и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность стоимость е-подписи, - 36 и 72 маната соответственно, а для сотрудников госучреждений - 58 манатов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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