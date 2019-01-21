В Иране могут ограничить отправку рекламных SMS гражданам

21 января 2019 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданам Ирана не должны направляться рекламные SMS-сообщения, вопреки их желанию.

Об этом, как передает в понедельник Trend со ссылкой на агентство ISNA, сказал президент Ирана Хасан Рухани во время встречи с руководством министерства связи и информационных технологий. Рухани дал министерству соответствующие поручения.

Глава иранского государства возмутился количеством отправляемых гражданам рекламных сообщений.

"Минсвязи должно положить этому конец. Те, кто не хочет получать рекламу через SMS, не должны ее получать", - сказал глава иранского государства.

Вместе с тем, Рухани отметил, что информационные технологии важны для страны и являются основой для развития экономики и научных исследований.

По его словам, блокировка не является способом борьбы с опасностями, которые вызывают новые сервисы связи. Противостояние новым технологиям - это устаревший подход.

(Автор: Эльнур Багышов. Редактор: Хазар Ахундов)

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