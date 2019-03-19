Почтовый оператор Азербайджана будет оказывать услуги населению и в праздники

БАКУ /Trend/ - Почтовый оператор Азербайджана продолжит оказывать услуги населению и в дни праздника Новруз, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Общество.

ООО организовало дежурства в почтовых отделениях в связи с праздничными и выходными днями с 20 по 26 марта, говорится в сообщении.

Центр услуг "Шебеке" на ул. Узеира Гаджибейли, 38 в Сабаильском районе будет работать с 09:00 до 18:00.

С 10:00 до 17:00 будут работать центры услуг "Шебеке" на ул. С. Есенина, 102 в Хазарском, на просп. Гусейн Джавида, 19 и ул. А. М. Шарифзаде, 274 в Ясамальском, на ул. И. Дадашева, 109 в Бинагадинском районах Баку, на шоссе Баку-Сумгайыт, 3 на территории Бакинского международного автовокзального комплекса, на просп. Г. Алиева, 270 в Джалилабаде, на просп. Г. Алиева, 36 в Загаталы, на ул. Г. Алиева, 1 в 4-м микрорайоне Сумгайыта.

В праздничные дни в региональных и других почтовых филиалах также будут организованы дежурства.

Населению будут оказываться все виды почтовых услуг.

Напомним, что 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 марта объявлены в Азербайджане нерабочими днями в связи с праздником Новруз.

Отметим, что в соответствии с резолюцией ООН 21 марта считается Международным днем Новруза.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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