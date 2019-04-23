Гран-при Азербайджана Формулы 1 полностью обеспечен телекоммуникационными услугами

23 апреля 2019 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет 26-28 апреля в Баку, министерством транспорта, связи и высоких технологий приняты все необходимые меры для обеспечения соревнований телекоммуникационными услугами, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство.

В соответствии с потребностями операционной компании Baku City Circuit выделены волоконно-оптические линии связи в нужном количестве и направлениях, а также телефонная линия с доступом к международным звонкам.

Кроме того, предприняты необходимые меры по охране кабельно-канализационных сооружений на улицах и проспектах, через которые проходит гоночная трасса.

В то же время, проделана соответствующая работа по обеспечению устойчивым и высокоскоростным интернетом.

Для надежного обеспечения услуг радиосвязи и ТВ- вещания выделены оптические кабели с высокими параметрами, а также около 500 номиналов радиочастот, что позволит обеспечить бесперебойную работу используемых в ходе соревнований радиоэлектронных средств, телевизионных и FM-программ.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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