Возможности для стартапов "Barama" расширились

4 июля 2019 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama", созданный в 2009 году ООО “Azercell Teleкom", оказал поддержку развитию предпринимательской среды и стартап-системы в стране. Центр, который помогает преобразованию проектов и стартапов в сфере информационных технологий в независимые компании, оставаясь брендом ООО “Azercell Telekom”, продолжит свою деятельность в Агентстве по Инновациям при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Агентство по Инновациям будет осуществлять управление Центром, поддерживая перспективы его дальнейшей деятельности и развития. В результате путем повышения эффективности организационных процессов предоставится возможность создать в стране благоприятные условия для развития данной системы. Отметим, что в настоящее время “Barama” оказывает поддержку 15-ти стартапам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
При поддержке Azercell был выбран победитель конкурса «Seedstars Baku 2019»
ИКТ 27 июня 18:10
Лидер телекоммуникационного сектора Азербайджана вступает в новую цифровую эру своей деятельности - президент Azercell Вахид Мурсалиев
Общество 21 июня 23:43
Azercell предупреждаает абонентов о новой волне мошенничества
Общество 19 июня 13:41
Число пользователей сети 4G Azercell увеличилось в 3 раза
ИКТ 18 июня 23:11
Совместный благотворительный проект Azercell и Xəzər TV
Экономика 6 июня 19:33
Путешествуй по миру с Azercell
Экономика 4 июня 16:49
Лента новостей
Центробанк Азербайджана об уровне инфляции в текущем году
Финансы 17:25
Узбекские Авиалинии открывает тендер на приобретение редукторного масла
Тендеры 17:23
Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны
Другие страны 17:23
Товарооборот между Азербайджаном и Ираном за первые 5 месяцев 2019 года вырос в 2,3 раза
Экономика 17:21
Москва выразила Токио протест из-за карты с "японскими" Курилами на G20
Другие страны 17:16
Азербайджанская компания завершает разработку двух проектов в сфере IT
Бизнес 17:13
У берегов Туниса перевернулось судно с нелегальными мигрантами
Арабские страны 17:13
В Азербайджане учреждена театральная премия "Rampa"
Культура 17:12
Число погибших при прорыве дамбы на западе Индии достигло 16 человек
Другие страны 17:01