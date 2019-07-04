Возможности для стартапов "Barama" расширились

БАКУ/Trend/ - Центр Инноваций и Предпринимательства "Barama", созданный в 2009 году ООО “Azercell Teleкom", оказал поддержку развитию предпринимательской среды и стартап-системы в стране. Центр, который помогает преобразованию проектов и стартапов в сфере информационных технологий в независимые компании, оставаясь брендом ООО “Azercell Telekom”, продолжит свою деятельность в Агентстве по Инновациям при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики. Агентство по Инновациям будет осуществлять управление Центром, поддерживая перспективы его дальнейшей деятельности и развития. В результате путем повышения эффективности организационных процессов предоставится возможность создать в стране благоприятные условия для развития данной системы. Отметим, что в настоящее время “Barama” оказывает поддержку 15-ти стартапам.

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