“Детская Горячая Линия”, поддерживаемая компанией Azercell, приняла 1547 обращений за летние месяцы

12 сентября 2019 12:22 (UTC+04:00)

"Детская Горячая Линия", которая функционирует при поддержке Azercell Telekom, представила отчет о своей деятельности за июнь, июль и август текущего года.

За июнь-август 2019 года в службу "Детской Горячей Линии", созданной с целью оказания детям первичной психологической помощи, эмоциональной поддержки, предоставления своевременных советов для решения различных проблем, направления в соответствующие реабилитационные центры и другие службы, а также оказание неотложной помощи, поступило 1547 обращений. 901 из этих обращений были связаны с вопросами образования, 89 с психологическими проблемами, 80 с проблемами здравоохранения, 125 с социальными, 194 c юридическим вопросами и 158 касательно прочих сфер. Из общего количества обращений 1440 поступили от лиц старше 18 лет и 107 от лиц младше 18 лет. Следует отметить, что в службу "Детской Горячей Линии" в основном обращаются дети, которые сталкиваются с давлением со стороны членов семьи, педагогов и сверстников, а также дети, частично лишенные общения с одним из родителей в результате развода. В рамках своей стратегии Корпоративной Социальной Ответственности Azercell всегда оказывает поддержку организации проектов, нацеленных на оказание помощи детям, нуждающихся в заботе. Так, 13 июня 2018 года компания Azercell предоставила в пользование также Гейгельскую Региональную Службу “Детской Горячей Линии”. Центр оказывает услуги не только жителям Гейгельского района, но и детям живущим в прилегающих регионах (Геранбой, Гянджа, Шамкир, Газах, Агстафа).

Звонки в круглосуточную службу ''Детской Горячей Линии'', организованной Общественным Объединением ''Ümidli Gələcək'' при поддержке компании Azercell, бесплатны как с городских, так и с мобильных номеров оператора. В Службу "Горячей линии" можно обратиться в любое время дня по номерам (012) 480 22 80, (050) 680 22 80, (051) 880 11 80, (051) 880 22 80 и (051) 580 22 80. Также, по инициативе и при поддержке компании Azercell в 2017 году было предоставлено в пользование мобильное приложение для операционных систем Android и IOS, обеспечивающее доступ к услуге «Детская Горячая Линия» в любой точке мира.

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