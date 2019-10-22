Продолжается второй Бакинский форум по электронной коммерции (ФОТО)

22 октября 2019 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня второй Бакинский форум по электронной коммерции (BEF – 2019), проходящий в рамках InnoWeek – Недели инноваций, продолжает свою работу в Агентстве по инновациям, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Во второй день Форума, проводимого при организационной поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий, Европейского Союза и партнерстве с PASHA Bank, для участников был проведен мастер-класс по бизнес-моделям электронной коммерции, кибербезопасности и защите данных, поведению и тенденциям на рынке.

Цель мастер-класса – проведение экспертных тренингов для занимающихся электронной коммерцией лиц и новичков этой сферы, их просвещение. В состав инструкторов входят специалисты по кибераналитике Карамат Гаджиев, Рашад Ибрагимов, Вугар Джафаров, специалист по кибербезопасности, налогам и праву Фарид Исаев.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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  • Продолжается второй Бакинский форум по электронной коммерции (ФОТО)
  • Продолжается второй Бакинский форум по электронной коммерции (ФОТО)
  • Продолжается второй Бакинский форум по электронной коммерции (ФОТО)
  • Продолжается второй Бакинский форум по электронной коммерции (ФОТО)
  • Продолжается второй Бакинский форум по электронной коммерции (ФОТО)
  • Продолжается второй Бакинский форум по электронной коммерции (ФОТО)
  • Продолжается второй Бакинский форум по электронной коммерции (ФОТО)
  • Продолжается второй Бакинский форум по электронной коммерции (ФОТО)
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