В рамках «Недели инноваций- InnoWeek» прошел «Kaspersky Security Day» (ФОТО)

В рамках «Недели инноваций- InnoWeek» прошел «Kaspersky Security Day».

«Kaspersky Security Day» был проведен «Лабораторией Касперского» при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Выступивший на мероприятии начальник Службы электронной безопасности Фаиг Фарманов, заявил, что служба регулярно проводит мероприятия информационного и просветительского характера на предмет безопасного использования интернета. В течение года в образовательных учреждениях проводятся тренинги и соответствующие мероприятия с целью просвещения детей, учителей и родителей.

Затем, специалисты «Лаборатории Касперского» представили информацию и статистику киберугроз, с которыми сталкиваются азербайджанские пользователи. Было отмечено, что согласно проведенному анонимному опросу среди потребителей в январе-сентябре 42% пользователей индивидуальных компьютеров хотя бы раз сталкивались с киберугрозами, более половины или 52% пользователей столкнулись с угрозой посредством различных носителей (карты памяти, жесткой памяти). С вредоносными программами столкнулись также 3% пользователей мобильных устройств. В январе-сентябре 13% корпоративных пользователей столкнулись с вредоносными программами, заражения локального характера достигли 35%. За отчетный период больше всего активизировались программы шифрования и фишинга. Так, за второй квартал прошлого года было выявлено около 7,5 тыс таких программ, при том, что во втором квартале 2019 года этот показатель превышал 16 тыс. За последние три квартала каждые 70 азербайджанских пользователей сталкивались с программой шифрования. За девять месяцев 2019 года решения «Лаборатории Касперского» в Азербайджане предотвратили 388 тыс попыток фишинга.

«Злоумышленники постоянно создают и развивают новые инструменты угроз, ищут новые категории жертв. В этих условиях кибербезопасность - это не единое и сконфигурированное программное обеспечение, это непрерывный процесс, который включает в себя использование решений безопасности, интеграцию различных экспертных услуг и тренинги, обширный анализ потока данных и управление всеми элементами системы. Другими словами, сегодня важен многоуровневый подход к кибербезопасности», - сказал представитель «Лабаротии Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

Также на мероприятии обсуждались основные правила, которым должны следовать пользователи для защиты от киберугроз.

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