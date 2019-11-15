На Европейском саммите общественных интернет-сетей опыт Грузии был оценен как успешный

БАКУ/Trend/ - В столице Грузии Тбилиси прошел Европейский саммит общественных интернет-сетей, сообщает Trend со ссылкой на "Бизнес Грузия".

Его успешное внедрение в Грузии было обусловлено проектами общественного доступа в Интернет, которые были реализованы в стране. Специальная панель была посвящена развитию общественных сетей в Грузии в рамках саммита, и опыт страны был оценен как успешный.

Саммит был организован Глобальной некоммерческой организацией (ISOC) и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии совместно с Ассоциацией операторов связи малого и среднего бизнеса (TOA).

В своем выступлении заместитель министра экономики Николоз Алавидзе подчеркнул успешные проекты общественного интернета в Грузии и отметил, что сегодня интернет доступен в 76 деревенях районов Пшав-Хевсурети и Гудамакари, где 496 семей и 1,291 тысяч жителей могут пользоваться интернетом.

Заместитель министра поблагодарил все стороны, доноров и участников, вовлеченных в реализацию проекта, и отметил, что проект внесет значительный вклад в улучшение социально-экономического положения людей, живущих в селах.

Заместитель министра также обратил внимание на строительство электростанции мощностью 200 кВт в районе поселка Шатили, которая после ее ввода в эксплуатацию будет играть важную роль в развитии региона и улучшении электроснабжения местного населения.

В то же время, по словам Николоза Алавидзе, указанная гидроэлектростанция будет способствовать устойчивости общественной интернет-сети в регионе и постоянному предоставлению интернет-услуг населению.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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