В Баку один из интернет-провайдеров проведет сетевую профилактику

БАКУ/Trend/ - Вечером 21 ноября в интернет-сети ООО «Бакинская телефонная связь» будут проводиться работы с целью повышения качества услуг и усиления сети, сообщает Trend со ссылкой на объединение.

В связи с данными мероприятиями, возможны короткие перебои в предоставлении соответствующих услуг.

После завершения профилактических мероприятий работа интернет-службы будет полностью восстановлена.

Отметим, что производственное объединение Бакинская телефонная связь (ПОБТС) осуществляет свою деятельность с 1997 года.

10 мая 2001 года при ПОБТС был создан первый государственный интернет-провайдер Bakinternet. 19 июля 2017 года ПОБТС прошло процедуру реструктуризации и было переименовано в Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Бакинская телефонная связь».

В настоящее время сеть ООО БТС оснащена АТС, действующей на современной технологии NGN. ООО оказывает высококачественные телефонные услуги всех видов, в также услуги видеотелефонии, интернета, передачи данных, NGN, IP-TV, мультимедийные услуги, CDMA и др., населению города Баку, организациям и предприятиям, расположенным в черте столицы.

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