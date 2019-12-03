Вахид Мурсалиев: Azercell продолжает расширять покрытие 4G, фокусируясь на внедрении 5G

БАКУ/Trend/ - "Мобильный оператор Azercell продолжит сотрудничество с компанией Ericsson по расширению охвата сети 5G в Азербайджане".



Об этом сообщил журналистам президент компании Azercell Вахид Мурсалиев, сообщает Trend с выставки "Bakutel 2019".



Он также отметил, что расширение скоростной сети интернет 5G является одной из основных целей компании в будущем, но в настоящее время одной из основных целей Azercell является расширение внедрения технологии 4G. Географический охват 4G на территории страны за последний год вырос на 364%. То зона покрытия увеличилась более чем в 3,5 раза. Объем использования передачи данных в сети LTE вырос на 256%, то есть в 2,5 раза. В течение года по всей стране были установлены 1129 радиостанций, поддерживающих 4G. Сегодня сеть 4G доступна в 60 регионах, включая Баку и Абшерон."

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @IsmailovaNargis

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.