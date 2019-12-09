Стенд компании AzerTelecom был выбран самым инновативным стендом выставки “Bakutel-2019” (ФОТО)

Стенд магистрального интернет провайдера, соединяющего Азербайджан с международной сетью интернета, компании AzerTelecom был удостоен звания "самого инновативного стенда" 25-ой Азербайджанской международной выставки телекоммуникаций, инноваций и высоких технологий "Bakutel- 2019”. В связи с этим компании был вручен сертификат от организатора выставки “Bakutel-2019” - Caspian Event Organizers (CEO).

Отметим что, на выставке, проходившей с 3-6 декабря, AzerTelecom представила программу “Azerbaijan Digital Hub” направленную на превращение Азербайджана в Региональный Цифровой Центр, а также крупные инфраструктурные проекты, являющиеся составной частью данной программы. Местным и иностранным участникам выставки была предоставлена обширная информация о программе “Digital Hub”, об этапах реализации программы, построении магистральной инфраструктуры внутри страны, а также за ее пределами, о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря по маршрутам Азербайджан - Казахстан и Азербайджан – Туркменистан, формирующей Цифровой Шелковый Путь между Европой и Азией, проходящий через Азербайджан, о преобразовании Баку в Точку Обмена Интернет-Трафиком, построении крупного Дата Центра в Азербайджане и в целом о формировании в стране цифровой экосистемы.

Проекты представленные на стенде компании AzerTelecom были встречены с большим интересом со стороны участников выставки.

AzerTelecom - телекоммуникационный оператор связи в Азербайджане, являющийся дочерней компанией Bakcell – первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. AzerTelecom через разветвленную сеть соединяет Азербайджан с международной интернет сетью. Компания предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций.

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