Система образования в Азербайджане трансформируется в соответствии с мировыми трендами

БАКУ/Trend/ - Одной из важнейших задач на сегодняшний день является трансформация системы образования в соответствии с новыми реалиями.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом сказал на международной конференции на тему "Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности" заместитель министра образования Идрис Исаев.

По его словам, превращение систем образования и национальной экономики в составную часть глобальной цепочки ценностей на фоне массовой глобализации еще больше повышает актуальность адаптации системы образования к требованиям современной экономики.

"Определение новых рамок, формирующих экономические требования на фоне современного технологического развития, является важной повесткой сегодняшнего дня, следовательно, необходимо построение процесса национального образования на этих требованиях", - сказал замминистра.

На данный момент, как отметил Исаев, государственная стратегия развития образования требует тесной связи его содержания с требованиями и приоритетами социально-экономического развития, в следствие чего министерством образования реализуется ряд пилотных проектов, охватывающих различные ступени образования. В частности, к проекту "цифровые навыки", охватывающему 123 школы в шести регионах страны, привлечено более 70 тысяч студентов.

Целью данного проекта, отметил замминистра, является развитие у школьников творческого "цифрового" мышления, изучение применения ИКТ в различных областях вроде графического дизайна, рисования, кодирования, музыки и других связанных с информатикой творческих областях".

Исаев отметил, что начиная с этого учебного года, в 42 школах Баку стартовали занятия STEAM, охватывающие 6500 учащихся. В следующем учебном году планируется привлечь к этим проектам около 20 тысяч учащихся.

Напомним, сегодня в Баку проходит международная конференция на тему "Цифровая экономика: современные вызовы и реальные возможности". На пресс-конференции участвуют представители министерств экономики образования, транспорта, связи и высоких технологий, ректор UNEC Адалат Мурадов, а также члены международных организаций.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова).