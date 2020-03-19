В Азербайджане активно развивается нетворкинг

БАКУ/Trend/ - При поддержке Агентства инноваций и партнерства Startup Grind Baku открылось первое в регионе представительство Global The Transformative Tech, сообщает Trend со ссылкой Агентство.

В последнее время в Азербайджане особое внимание уделяется развитию инновационных технологий и созданию новых продуктов, усиленно развивается сфера Networking, подразумевающая взаимодействие и обмен идеями между людьми, имеющими общие интересы.

Примером может служить тот факт, что в стране начинает свою деятельность еще одно общественное представительство, The Transformative Tech Baku, которое объединяет людей с технологическими знаниями и общей миссией.

Основная цель данной организации - это повысить знания общества в сферах высоких технологий, робототехники, биотехнологий и других инновационных разработок в Азербайджане, а также вдохновить их на изучение и внедрение новых продуктов.

Стратегическая задача Global The Transformative Tech - обеспечение к 2030 году миллиардов людей уверенностью, спокойствием и постоянным развитием в сфере инновационных технологий.