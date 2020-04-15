Обновлено программное обеспечение "электронной подписи"

БАКУ /Trend/ - Программное обеспечение "Onlayn imzalayıcı" обновлено, сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Пользователи "электронной подписи" могут установить его с 20 апреля этого года.

Информация о том, как установить новое программное обеспечение, размещена на портале www.e-imza.az.

Пользователи могут скачать его, перейдя по ссылке http://www.e-imza.az/uploads/software/OnlineSigner.exe или нажав сюда.

В случае возникновения каких-либо технических проблем, процесс установки может быть выполнен в соответствии с инструкциями.

Отметим, что без установки нового программного обеспечения подтверждение операций "электронной подписью" будет невозможно.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev