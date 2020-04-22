ENGİNET запускает новое мобильное приложение BİRlink

БАКУ/Trend/ - Ведущий провайдер телекоммуникационных услуг в стране, компания ENGINET отличается регулярным применением и внедрением инновационных технологий в данной отрасли в Азербайджане.

В период, когда люди предпочитают мобильные технологии и онлайн-приложения, первым среди интернет-провайдеров нашей страны ENGINET запустил собственное мобильное приложение BIRlink. Приложение, разработанное для удобства абонентов в пользовании услугами компании, отличается от «Личного кабинета» своей гибкостью и позволяет абонентам выполнять все необходимые операции на мобильном телефоне в соответствии с современными стандартами.

Теперь абонент может получать информацию о пользователе из мобильного приложения BIRLink одним кликом в любое время и в любом месте. Таким образом, мобильное приложение включает в себя все функции, которые можно выполнять в личном кабинете абонента и на сайте www.birlink.az. Здесь одним касанием абонент может увидеть информацию о тарифе, балансе и последних платежах.

В мобильном приложении также есть гостевой вход с учетом новых абонентов, желающих присоединиться. Не посещая сайт и выбрав в приложении гостевой вход, можно найти зоны охвата сети BIRLink.

Кроме того, мобильное приложение BIRlink дает возможность, не выходя из дома, воспроизводить онлайн-оплату, а также воспользоваться услугой «кредит». Здесь для всех доступны новости об акциях и кампаниях, а также информация о дополнительных услугах и тарифах, интересующих абонента. Еще одним преимуществом аппликации является то, что абонент сможет отправить запрос для подключения к другому тарифу, а также добавить такие услуги как «Фильтрация», «Стационарный номер», «Статический IP» и «Frozen» («Заморозка») к существующему.

Применяя инновационный, высококачественный и клиентоориентированный подход в своей работе, ENGINET стремится учитывать все запросы и пожелания, обращаясь к каждому абоненту индивидуально. По этой причине в мобильном приложении BIRLink выделено отдельное поле для связи с компанией. Это означает, что теперь можно заказать звонок одним кликом, не связываясь с контактным центром и не посещая сайт www.birlink.az.

Отметим, что мобильное приложение BIRlink можно загрузить с порталов Google Play и Appstore.