İnfinitech поставит оборудование Центробанку Азербайджана
БАКУ/Trend/ - Центральный Банк Азербайджана направит свыше 79,992 тысяч манатов на приобретение запасных частей для компьютерной и серверной инфраструктуры, действующей в Центральном банке Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на портал госзакупок.
Согласно информации, Центральный Банк Азербайджана подписал соответствующие контракт с ООО "INFINITECH".
Cогласно данным INFINITECH выбрана поставщиком запасных частей для компьютерной и серверной инфраструктуры.
Отметим, что стоимость контракта составляет 79,992 тысячи манатов.
(Автор: Наргиз Исмаилова. Ровшан Гусейнов)
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