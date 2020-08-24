Baktelecom ускорил предоставление телекоммуникационных услуг в связи с началом нового учебного года (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ООО “Бакинская телефонная связь” (Baktelecom) при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, ускорило предоставление телекоммуникационных услуг в квартиры и частные дома в связи с началом нового учебного года, сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, наряду с новыми и старыми зданиями, в частных домах продолжается реализация проекта “Оптика до дома”.

"Строительство оптической сети в новом жилом массиве, расположенном в Сураханском районе столицы, на острове Гум Говсанской дороги, уже завершено. Около 100 семей, оснащенных бесплатным интернет-оборудованием, начали пользоваться высококачественными мультимедийными услугами.

В то же время для жителей создана возможность подключения к пакету “одна линия – три услуги”, в рамках которого на выгодных условиях предоставляется доступ к телефонным, интернет и телевизионным услугам через оптическую линию", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на очередном этапе предполагается строительство новой инфраструктуры связи в жилых массивах частных домов в Низаминском, Хатаинском, Сабунчинском и Хазарском районах.

Напомним, что проект ”оптика до дома" реализуется на основе технологии GPON (Gigabyte Passive Optical Network – пассивная оптическая сеть с гигабитной емкостью), отвечающей современным стандартам. Технология обеспечивает широкополосное подключение к интернету и высокое качество обслуживания для пользователей.

(Автор: Наргиз Исмаилова)