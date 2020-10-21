Сотрудники Amazon смогут работать дома до июля 2021 года

ИКТ 21 октября 2020 08:51 (UTC+04:00)
Сотрудники Amazon смогут работать дома до июля 2021 года

Сотрудники американской корпорации Amazon смогут трудиться дома до июля 2021 года. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на корпоративное письмо, разосланное работникам компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжаем следовать указаниям властей, и приоритетом для нас остается здоровье сотрудников, - приводит агентство текст письма. - Те сотрудники, производительность которых не снижается при работе дома, могут продолжать трудиться в удаленном режиме до 30 июня 2021 года".

Ранее планировалось, что персонал Amazon вернется в офисы после 8 января. Он был переведен на дистанционную работу в марте 2020 года.

Amazon является одной из крупнейших в мире корпораций, продающих товары и услуги через интернет. Она была основана Джеффом Безосом в 1994 году. Рыночная капитализация компании в настоящее время оценивается примерно в $1,52 трлн. Безос, по данным агентства Bloomberg, сейчас является богатейшим человеком в мире. Его состояние оценивается примерно в $180 млрд.

По сведениям американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США выявлено 8,27 млн заразившихся коронавирусом, умерли 220,9 тысячи человек, в том числе 33,3 тыс. в штате Нью-Йорк, 17,5 тыс. в Техасе и 17 тысяч в Калифорнии.

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