В Казахстане значительно повысят уровень автоматизации госуслуг

БАКУ /Trend/ - Уровень автоматизации государственных услуг в Казахстане доведут до 90 процентов в 2020 году, сообщили Trend в АО Холдинг "Зерде", ответственном за реализации государственной программы "Цифровой Казахстан".

Как отметили в холдинге, одной из 17 задач программы "Цифровой Казахстан" является повышение цифровой грамотности населения.

"Решение данной задачи, кроме обеспечения сетями широкополосного доступа в Интернет сельских населенных пунктов, позволит сократить цифровое неравенство среди разных категорий населения. Например, на 2022 год запланировано в рамках Госпрограммы достичь уровень цифровой грамотности населения до 83 процентов", - сказали в холдинге.

Вместе с тем, как отметили в холдинге, на данный момент в стране проводится бизнес-обучение на местах. Таким образом, предусмотрено обучение основам ведения предпринимательской деятельности, в том числе по применению цифровых сервисов.

"В целях повышения цифровой грамотности населения проводятся обучающие курсы цифровой грамотности по пяти следующим компетенциям: базовые цифровые навыки, навыки по использованию открытого правительства, электронной коммерции, электронного правительства, информационной безопасности", - сказали в холдинге.

Все эти факторы сказались на активности граждан в использовании цифровых технологий. В свою очередь, благодаря цифровизации процессов и переводу услуг в электронный формат в 2019 году автоматизированы 82 процентов госуслуг и оказано более 54 миллионов услуг в электронном формате.

"В 2020 году планируется довести этот показатель до 90 процентов. Кроме этого, для упрощения получения услуг, в запущенном мобильном приложении "Е-услуги" на данный момент зарегистрированы уже более одного миллиона пользователей. В приложении имеется возможность хранения цифровых документов. Со вступлением в силу нового Закона "О цифровых технологиях" статус данных документов будет приравнен к бумажным оригиналам", - сказали в холдинге.

Во время чрезвычайного положения в стране, введенного в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, были приняты меры по получению электронной цифровой подписи (ЭЦП) удаленно.

"На сегодня около 650 тысяч граждан получили ЭЦП удаленно. Кроме того, у граждан появилась возможность получения данной услуги и через мобильное приложение E-gov mobile. В данном приложении сейчас доступно 60 видов популярных услуг и сервисов, а также представлены "цифровые документы" гражданина", - отметили в холдинге.

(Автор: Наргиз Садыхова.)

Твиттер: @nargiz_sadikh