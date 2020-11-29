Международная программатик-экосистема продуктов Admixer делится своими планами на Грузинском рынке

БАКУ / Trend / - В планах международной программатик-экосистемы продуктов Admixer - внедрение GMP, Viber Ads, InMobi и Programmatic рекламы на грузинском рынке, сказала Trend специалист SSP Admixer.ge Лука Немсадзе.

"Грузия - развивающаяся страна, и рынок рекламы находится в процессе формирования. Соответственно, внедрение в Грузии Admixer поможет наладить эти процессы в правильном направлении", - сказала она.

По ее словам, это упростит процесс как для рекламодателей, так и для веб-мастеров.

"Грузинский рынок относительно невелик, поэтому субъекты, участвующие в нем, в большинстве своем знают друг друга и имеют более тесные связи. У профессиональной команды Admixer есть все возможные ресурсы для успешного запуска на этом рынке", - отметила Немсадзе.

Как она отметила, в сентябре 2020 года Admixer.ge активизировался на грузинском рынке и начинает осваивать грузинский рынок.

"Admixer.ge был реорганизован 2 года спустя, в сентябре, и снова стал активным на грузинском рынке. На данном этапе у нас есть до 40 издателей в нашей системе, и мы ежедневно добавляем как рекламодателей, так и издателей", - сказала Немсадзе.

(Автор: Мамедова Тамилла Редактор: Наталья Кочнева)