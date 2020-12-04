В Азербайджане представлены первые высокотехнологичные протезы местного производства (ФОТО)

Баку/Trend/ - Третьего декабря 2020 года в Международный день инвалидов был сделан инновационный шаг в области реабилитации инвалидов, сообщает Trend со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

По данным источника, в центре протезно-ортопедического производства и реабилитации Министерства были представлены первые два образца протезов, изготовленных в цехе по производству высокотехнологичных протезов.

"Протезы нижних конечностей были переданы инвалидам Карабахской войны: Малику Оруджеву и Аязу Маммадову", - говорится в сообщении ведомства.

Председатель Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве Джавид Абдул-Гадиров отметил, что в качестве продолжения работы по обеспечению инвалидов средствами реабилитации в нашей стране за 11 месяцев текущего года 10,424 тысячам инвалидам было предоставлено порядка 26,7 тысяч средств реабилитации, в том числе около 900 инвалидных колясок.

"В связи с модернизацией систем реабилитации в нашей стране постоянно совершенствуется и практика производства средств реабилитации и адаптация к передовым мировым стандартам", - добавил он.

В сообщении Минтруда говорится, что цех по производству высокотехнологичных протезов создан в сотрудничестве с OTTO BOKK (Германия), одним из ведущих мировых производителей протезов.

Напомним, что в цехе предусмотрено производство протезов по стандартам системы компании «Genium», то есть системы производства протезов с высокой степенью активности и функциональности. Протезы, изготовленные на основе этой системы, позволяют более точно регулировать движения на основе электронных суставов, обеспечивая стабильное, безопасное и уверенное движение, значительно повышая комфорт.

(Автор: Садраддин Агджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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